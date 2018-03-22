ŞİRKET MÜDÜRÜ ÜRETTİKLERİ ÇELİK YELEĞİ KENDİ ÜZERİNDE TEST ETTİ
Ukrainian Armor şirketinin CEO'su, ürettikleri çelik yeleklerin sağlamlığını göstermek için kalaşnikof marka tüfeğin karşısına geçti.
Ukrainian Armor şirketinin CEO'su Vyacheslav Nalyvaiko yeni ürettikleri ve sağlamlığında son derece iddialı oldukları bir çelik yeleğin testini kendi üzerinde gerçekleştirdi.
"ÇELİK YELEK ÜRETİYORSANIZ SAĞLAMLIĞINDAN EMİN OLMALISINIZ"
CEO ürettiği yelekten öylesine emindi ki çelik yeleği giyerek Kalaşnikov'un karşısına geçti. Şirketin görevlilerinden biri de silahın başına geçerek tüfeğin mermi haznesini doldurdu, ardından cephaneyi yerleştirdi. Yaklaşık 10 metre uzaklıktan kendisine ateş edilmesini bekleyen cesur CEO, korkusuzca namlunun karşısında bekledi. Nalyvaiko, yaptığı açıklamada, "Eğer çelik yelek üretiyorsanız, ne kadar sağlam olduğundan emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.
"GÖZÜNÜ KIRPMADI"
Ateş açan görevli, karşısında duran CEO'yu göğsünden vurdu. Gözünü kırpmadan namlunun karşısında duran CEO, test sonrasında yeleğin koruyucusundaki mermi deliğini kameralara gösterdi.
YELEK, ENERJİYİ EMİYOR
Söz konusu yelek, mermi şiddetinin büyük bir kısmını emecek şekilde tasarlandı. Hatta yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen, güçlü silah Nalyvaiko'yu yerinden bile kıpırdatamadı.
Kaynak: haberinburada
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