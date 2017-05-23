Sirke, sadece bir salata sosu değil! Bu güzellik iksirini Miranda Kerr'den Megan Fox'a kadar birçok ünlü de keşfetti...



Sirke, sadece bir salata sosu değil! Bu güzellik iksirini Miranda Kerr'den Megan Fox'a kadar birçok ünlü de keşfetti...



Mutfağımızın vazgeçilmezi sirke güzellikten, sağlığa hatta temizliğe kadar pek çok konuda yarar sağlıyor. Saçları ve cildi parlatan sirkenin gücünü ünlü isimler de keşfetti. İşte sirkenin denenmiş ve sonuç alınmış 9 yararı...



SAÇLARI PARLATIR



Sirkeyi, saçınızı şampuanladıktan sonra durulama amacıyla kullanabilirsiniz. Sirke, saç köklerini güçlendirir ve saçları parlatır.



CİLDİN PH'INI DÜZENLER



Tonik yerine doğal elma sirkesini sulandırarak pamuk ile yüzünüze uygulayın. Gece boyunca sirkenin cildinizde kalması, yaşlanma lekelerinin ve sivilce izlerinin geçmesine yardım eder.







kaynak:sabah