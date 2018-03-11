ŞİRİNLER'DEKİ SESİYLE HAFIZALARIMIZA KAZINAN SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
"İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz" sözüyle hafızaları kazınan sanatçı Nur Subaşı hayatını kaybetti.
Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.
CENAZE YARIN DÜZENLENECEK
Şirinler adlı çizgi filmde seslendirme yapan Nur Subaşı, sesiyle pek çok filme de hayat verdi. Emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi. Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.
NUR SUBAŞI KİMDİR?
Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.
Subaşı'nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kazada Oğlunu Kaybeden Anne Feryat Etti: Çek Gönder Fotoğrafı Babana!
- 90'lık Dede Umre İçin 5 Yıl Para Biriktirdi, Arkadaşı Sobada Yaktı
- Afrin'deki Komutanlardan Mesaj: Vurup Geçiyoruz, Göme Göme Geliyoruz!
- Şortlu Genç Kızı, Minibüste Darp Eden Saldırganın Cezası Kesinleşti
- Türkiye'nin En Önemli Davalarına Bakan Emekli Hakim, Feci Kazada Öldü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar