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şırıngadaki spermle hamile kaldı

ŞIRINGADAKİ SPERMLE HAMİLE KALDI

VİETNAM'da bir hapishanede uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile idam edilmeyi bekleyen 42 yaşındaki kadın mahkûmun cezadan kurtulabilmek için bir erkek mahkûmdan sperm satın alarak şırıngayla kendini hamile bıraktığı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Şubat 2016, 09:28
Puan Ver : Şırıngadaki Spermle Hamile Kaldı(8/10)8


VİETNAM'da bir hapishanede uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile idam edilmeyi bekleyen 42 yaşındaki kadın mahkûmun cezadan kurtulabilmek için bir erkek mahkûmdan sperm satın alarak şırıngayla kendini hamile bıraktığı ortaya çıktı.



Nguyen Thi Hue isimli kadının erkek mahkûma spermi için toplam 2 bin 300 dolar ödediği ve sadece iki denemeden sonra, geçen ağustosta hamile kalmayı başardığı belirtildi. Vietnam yasaları gereği 3 yaşından küçük bir çocuğu olan ya da hamile kadınlar idam cezasına çarptırılamıyor.








Etiketler: Şırıngadaki  Spermle  Hamile  Kaldı    haber

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