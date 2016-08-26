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şirinevler metrobüs durağındaki çalışma trafiği felç etti

ŞİRİNEVLER METROBÜS DURAĞINDAKİ ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İBB'nin metrobüs duraklarındaki üstgeçitlerle ilgili iyileştirme çalışmaları sürerken, Şirinevler durağındaki çalışma, hayatı duracak noktaya getirdi.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:54
Puan Ver : Şirinevler Metrobüs Durağındaki Çalışma Trafiği Felç Etti(0/10)


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 25-26-27 Ağustos tarihlerinde, Şirinevler metrobüs durağında yapacağını duyurduğu çalışmalar bugün de devam ederken, vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle çileden çıktı.








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