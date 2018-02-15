ŞİRİNCAN RESTORANIN SAHİBİNE, FETÖ'DEN 3 YIL 9 AY HAPİS
İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Şirincan Restoranın sahibi Ömer Şimşek, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 Ekim ayında 1989'da Kuran öğretilmesi amacıyla kurulan ancak daha sonra FETÖ/PDY'nin ele geçirdiği Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Şirincan Restoran'ın sahibi Ömer Şimşek, Ali Gencer ve Mustafa Karaca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
BERAAT TALEP ETTİLER
Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Şimşek, tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Gencer, Mustafa Karaca ve avukatları katıldı. İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında, 3 sanığın da FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işledikleri yapılan yargılamadan anlaşıldığından 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılması ve Şimşek'in tutuklulukta geçirdiği süre, bu sanığa istenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tahliyesine karar verilmesi yönünde talepte bulundu. Karardan önce söz alan üç sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını talip etti.
CEZA 3 YIL 9 AYA İNDİRİLDİ
Mahkeme heyeti Ömer Şimşek'e 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl ceza verirken, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında indirerek 3 yıla, sonra da Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 4 yıl 6 aya çıkardı. Yargılamadaki olumlu tutum ve davranışları ile sabıkasız oluşu, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası ıslah edici etkisini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti cezayı 3 yıl 9 aya düşürerek sanığın tahliye edilmesini karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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