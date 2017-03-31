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siri, ios 11'de kullanıcı davranışlarını öğrenebilir

SİRİ, İOS 11'DE KULLANICI DAVRANIŞLARINI ÖĞRENEBİLİR

Son çıkan iddialara göre Apple'ın tanıtacağı iOS 11 ile birlikte Siri'de büyük değişiklikler olacak. Siri, iOS 11'de kullanıcı davranışlarını öğrenebilir.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Siri, İos 11'de Kullanıcı Davranışlarını Öğrenebilir(10/10)10


Son çıkan iddialara göre Apple'ın tanıtacağı iOS 11 ile birlikte Siri'de büyük değişiklikler olacak. Siri, iOS 11'de kullanıcı davranışlarını öğrenebilir.



Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2017Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11‘i tanıtması bekleniyor. İşletim sisteminin firmanın yeni iPhone'larına da geleceği biliniyor. Bu güncellemede sanal asistan Siri'ye yönelik büyük değişikliklerin yapılması öngörülüyor.



iOS 11′deki Siri'ninkullanıcı davranışlarını ölçümleyerek, nasıl kullanıldığına bağlı olarak kullanıcı davranışlarını öğrenebileceği iddia ediliyor. Hatta davranışlarınızdan bazılarını tahmin bile edebileceği iddialar arasında. Siri'nin iMessageile entegre olacağı ve iCloudile senkronize olacağı da belirtildi. Buradaki kişisel bilgiler, Siri'ninkullanıcıyı öğrenmesinde rol oynayacaktır.



Bu iddiaların doğru olup olmadığını henüz bilinmiyor olsa da Apple'ıngeçmişte benzer özelliklere sahip patentler aldığına dikkat çekiliyor. Siri'ningelişimi hakkında en sağlıklı bilgiyi firmanın yaptığı açıklamalar ile öğreneceğiz gibi görünüyor. Bunun için de WWDC 2017‘yi beklemek gerekiyor.



Dünyanın her alanında rekabet olduğu gibi firmaların teknolojilerinde bile rekabet var. Google'ninGoogle Asistan‘ı ve Amazon'un Alexa'sısanal asistanlık konusunda oldukça iyi gidiyor. SamsungdaGalaxy S8ve Galaxy Tab S3ile çıkışını yapacak ola Bixby'iduyurmuştu. Apple'ın da Siri'si ile bu rekabette geri kalmak istemeyeceği ve yeni özelliklerini duyuracağı tahmin ediliyor.



Valkyria Revolution, Haziran ayında geliyor








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