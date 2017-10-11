SIRBİSTAN'DA ERDOĞAN ONURUNA YEMEK! SIRP BAKAN OSMAN AGA'YI SÖYLEDİ, ERDOĞAN TEMPO TUTTU
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine Sırbistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şerefine verilen akşam yemeğinde Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç bir sürpriz yaparak, Osman Aga şarkısını Türkçe söyledi.
ERDOĞAN ONURUNA YEMEK VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da çeşitli temaslarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in, onuruna verdiği akşam yemeğine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Türk Bakanlar eşlik ederken, yemeğe çok sayıda davetli katıldı.SIPR BAKAN OSMAN AGA'YI SÖYLEDİ, ERDOĞAN TEMPO TUTTU
Gecede Sırbistan Dışişleri Bakanı Daçiç'in Rumeli şarkısı olan Osman Aga'yı Türkçe olarak söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerden büyük alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
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