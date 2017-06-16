Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

sırbistan'da çifte ilk: ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakan

SIRBİSTAN'DA ÇİFTE İLK: İLK KADIN VE İLK EŞCİNSEL BAŞBAKAN

Başbakanlığa atanan Ana Brnbaiç, parlamentonun onayından sonra göreve başlayacak. Ancak şimdiden atama gürültü koparmış durumda, parlamentodaki parti liderlerinden biri "O benim başbakanım değil" dedi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Sırbistan'da Çifte İlk: İlk Kadın Ve İlk Eşcinsel Başbakan(9/10)11


Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç, başbakanlığa Ana Brnabiç'i atadı. Brnabiç ülkenin hem ilk kadın başbakanı hem de ilk eşcinsel başbakanı oldu.



Muhafazakar bir ülke olan Sırbistan'da, başbakanların parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Fakat Vuçiç'in partisi müttefikleriyle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor.



Ancak ittifaktaki küçük partilerden Birleşik Sırbistan'ın lideri Dragan Markovic Palma "O benim başbakanım değil" dedi.



Sırbistan'da böyle bir atama birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi. Fakat AB'ye girmek isteyen ülke, bunu daha toleranslı bir ülke olmanın kanıtı olarak sunmak istiyor.



Brnabiç, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile birlikte Avrupa'daki az sayıdaki eşcinsel başbakanlardan biri olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sırbistan  Da  Çifte  İlk  İlk  Kadın  Ve  İlk  Eşcinsel  Başbakan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER