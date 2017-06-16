

Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç, başbakanlığa Ana Brnabiç'i atadı. Brnabiç ülkenin hem ilk kadın başbakanı hem de ilk eşcinsel başbakanı oldu.







Muhafazakar bir ülke olan Sırbistan'da, başbakanların parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Fakat Vuçiç'in partisi müttefikleriyle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor.







Ancak ittifaktaki küçük partilerden Birleşik Sırbistan'ın lideri Dragan Markovic Palma "O benim başbakanım değil" dedi.







Sırbistan'da böyle bir atama birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi. Fakat AB'ye girmek isteyen ülke, bunu daha toleranslı bir ülke olmanın kanıtı olarak sunmak istiyor.







Brnabiç, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile birlikte Avrupa'daki az sayıdaki eşcinsel başbakanlardan biri olacak.







kaynak:milliyet