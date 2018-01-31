Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Türkiye-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşmasının genişletilmesine yönelik protokoller ile güncellenen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı imzaladı.