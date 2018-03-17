Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, nüfusun giderek azaldığına işaret ederek, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir." Dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülke nüfusunun giderek azaldığına işaret ederek, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük bir nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir. Bunun suçlusu ne ABD ne de AB'dir, bu tamamıyla bizim suçumuz." dedi.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kosova meselesi ve nüfus politikasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Vucic, ülke nüfusunun ciddi oranda azaldığını söyledi. Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının 1,44 olduğunu aktaran Vucic, 0,8 oranında bir artışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve Arnavutların yaşadığı bölgelerde nüfusun daha yoğun olduğuna dikkati çekti. Vucic, Sırbistan nüfusunun, Kosova meselesine bağlı olarak 2060 yılında 5 milyona gerileyebileceğini vurgulayarak, "Kosova meselesinin çözülmesi Sırbistan'a çıkar sağlayacaktır, zira bu şekilde insanların, barış ve istikrarına inandıkları, yaşayıp çocuk sahibi olmak istedikleri bir ortam oluşturulacaktır. Bu anlamda, her ne kadar kendilerine de arabuluculara da zerre kadar inanmasam da Arnavutlarla görüşmelerimize devam edeceğiz, zira başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

"MİLLET OLARAK YOK OLABİLİRİZ"

Son 67 yıldır nüfusun giderek azaldığına işaret eden Vucic, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük bir nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir. Bunun suçlusu ne ABD ne de AB'dir, bu tamamıyla bizim suçumuz." diye konuştu. Vucic, devletin, çocuk sahibi olan annelere, doğurdukları çocuk sayısına bağlı olarak belirli miktarlarda maddi destekte bulunacağını belirterek, tüp bebek masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

AB SIRP BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KURULMASINI İSTEMİYOR

Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören 15 maddelik Brüksel Anlaşması'na değinen Vucic, söz konusu anlaşmanın 6 maddesinin Sırp Belediyeler Birliği ile ilgili olduğunu anımsattı. Vucic, Sırbistan'ın tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek, "Bu 6 madde yalnızca kağıtta kaldı. 5 yıldır kimse bu maddeleri yerine getirmek için bir şey yapmadı. Arnavutların bu konuda bir şeyler yapmak istemedikleri malum. Onların, Sırbistan'ın çıkarına hareket edebileceklerine inanmamıştık zaten. AB, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını isteseydi, Arnavutlardan, vize muafiyeti karşılığında Karadağ ile sınırlarını belirlemelerini değil, Sırp Belediyeler Birliğini kurmalarını isterdi." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA MESELESİNİN REFERANDUMLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ ANIMSATTI

Arnavutların, Kosova Ordusu kurmak için Sırp bölgelerini gezip genç Sırpları orduya davet ettiklerini savunan Vucic, Sırplara, bu davetlere icabet etmemeleri çağrısında bulundu. Kosova meselesinin ancak referandumla çözüleceğini dile getiren Vucic, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic suikastını araştıran yetkili makamların iki hafta içerisinde konuya ilişkin açıklamada bulunacağı kaydetti ve "Sonuç, yalnızca suçlunun kim olduğunu önceden bilenleri şaşırtacaktır." dedi.

Kaynak: haberinburada