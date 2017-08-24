SIRADIŞI HIRSIZLAR! PARA DOLU ATM'Yİ FORKLİFTLE ÇALDILAR
ABD Arkansas'ta suç dünyasına yeni bir boyut kazandıran bir grup hırsız, dev forklifti ATM'nin bulunduğu alana sokup cihazı yerinden kaldırarak götürdü.
Çarşamba günü dev bir forklifti bankanın araçlara özel kısmına sokarak ATM'yi alıp götüren hırsızlar, güvenlik kameralarını fark etmedi.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI
First Service Bank'in Conway'deki şubesini hedefleyen hırsızlar 16 Ağustos Çarşamba günü yerel saatle 3:30'da harekete geçti. Güvenlik kameralarının görüntü kayıtlarını toplanan Conway Polis Departmanı, görüntüleri internette paylaşarak, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.
"HIRSIZLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜYLE BAĞLANTISI OLABİLİR"
Kayıtlardaki görüntülerin net olmamasından, yakalanması zor görünen hırsızların araç kiralamalarından yola çıkarak inşaat sektörüyle bağlantılı oldukları düşünülüyor.
HIRSIZLARIN VİDEOSU HIZLA YAYILDI
Sınırları zorlayan hırsızların ATM'yi çalma görüntülerini içeren video, internette hızla yayıldı.
BANKALAR GPS İLE HIRSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR
Farklı ülkelerde de gerçekleşen buna benzer olayların önüne geçmek için iş yerleri farklı güvenlik önlemlerine başvurmaktadır. Bunların başında da bankaların ATM'ye yerleştirdiği GPS ve güvenlik sistemleri. İş yerleri arasında hızla yayılan bu sistem sayesinde bu tür hırsızlıkların önüne geçilebilecek. Söz konusu sistemlerde, ATM'den elektrik kesilse de (örneğin ATM'nin yerinden kaldırılmasıyla) GPS cihazı konum göndermeye devam edecek ve polislerin hırsızları beklenenden çok daha hızlı bulmalarını sağlayacak.
Kaynak: haberinburada
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