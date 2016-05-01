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sıradaki nexus telefonu htc üretecek!

SIRADAKİ NEXUS TELEFONU HTC ÜRETECEK!

Bu yıl Ocak ayında ortaya çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi. İddialar HTC ve Google partnerliğini işaret ediyor. Önemli bir isim bu partnerliği doğruladı.

Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:09
Puan Ver : Sıradaki Nexus Telefonu Htc Üretecek!(10/10)8


Android işletim sisteminin öncü modelleri Nexus'lar hemen her yıl farklı üreticiler tarafından üretiliyor. Google'ın telefon siparişini üreten firma bu yıl HTC olacak.



HTC Nexus geliyor!



Nexus cihazlar konusunda Google'ın ilk partneri olan HTC, yıllar önce duyurulan ilk Nexus modelini üretmişti. İkili daha sonra ise bir tablet bilgisayar ile tüketicilerin karşısına çıktı. Şimdi HTC ve Google ortaklığı ile üçüncü telefon geliyor.



Bu iddia daha önce de farklı şekillerde gündeme gelmişti. Bu seferki kaynak ise teknoloji dünyasına ait sızıntıların popüler ismi Evan Blass yani @evleaks isimli Twitter hesabı oldu.



@evleaks, HTC'nin iki adet Android N kullanacak olan Nexus cihazı üretme aşamasında olduğunu vurguladı. Cihazlardan bir tanesi M1 diğeri ise S1 kod adlarıyla anılıyor. M1 modelinin 5 inç ekranla, S1 modelinin ise 5.5 inç ekranla geleceği tahmin ediliyor.



Diğer yandan kafa karıştırıcı bir gelişme ise Nexus 6P modelinin güncelleneceğine dair iddialar. Snapdragon 810 yongası ve 3 GB RAM ile gelen Nexus 6P'nin Snapdragon 820 ve 4 GB RAM kullanan yeni bir versiyonu bekleniyor. Tüm bu gelişmeler Google I/O 2016'da netlik kazanacak. Detaylar basına yansıdıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.








Etiketler: Sıradaki  Nexus  Telefonu  Htc  Üretecek    haber

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