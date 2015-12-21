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sıradaki android sürümünün adını kullanıcılar seçebilir!

SIRADAKİ ANDROİD SÜRÜMÜNÜN ADINI KULLANICILAR SEÇEBİLİR!

Her yıl özelliklerinden çok ismiyle ön plana çıkan Android sürümleriyle ilgili önemli bir haberimiz var. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, sıradaki Android sürümüyle ilgili ilginç bir detay paylaştı. Detayları haberimizde.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:50
Puan Ver : Sıradaki Android Sürümünün Adını Kullanıcılar Seçebilir!(5/10)3


Her yıl özelliklerinden çok ismiyle ön plana çıkan Android sürümleriyle ilgili önemli bir haberimiz var. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, sıradaki Android sürümüyle ilgili ilginç bir detay paylaştı. Detayları haberimizde.



Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android, geçtiğimiz yaz aylarında Android 6.0 Marshmallow sürümüyle karşımızda çıkmıştı. Şimdi ise sıradaki sürüm yani Android 7.0 N merakla bekleniyor. Şimdiden Android N ile ilgili bazı detaylar bilinse de “N” harfinin açılımının ne olacağı bilinmiyor. Nutella, Nougat veya Nut bile olabilir. İşte Sundar Pichai bu konuda önemli bir açıklamada bulundu.



Kendi memleketi Hindistan'da yaptığı bir konuşmada Sundar Pichai, sıradaki Android sürümünün ismini kullanıcıların seçebileceğini söyledi. Hazırlanacak olan internet üzerinden bir anketle kullanıcılar oy verebilecek ve bu sayede en çok oyu alan seçenek, sıradaki Android sürümünün tam adını belirleyecek. Henüz bunun kesinleşmediğini de belirtelim.



Tabii diğer yandan anket olsun olmasın, eski Android sürümlerinin ismine bakarak yine bir tatlı/şekerleme ismi kullanılacağını söyleyebiliyoruz. Kullanıcıların bir kısmı Android N sürümünün Android Nutella olamayacağını, Nutella'nın buna izin vermeyeceğini söylüyor. Ancak çok değil bundan 2 sene önce Android KitKat sürümünde böyle bir sorun olmamıştı. Bu sebeple ihtimallerin önü açık diyebiliriz.



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