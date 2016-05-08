

Dünyanın en çok ‘Mavi Bayraklı' plajına sahip ikinci ülkesi ünvanını kazanan Türkiye, şimdi de tüm yatların ‘Mavi Kart' sistemine dahil olarak atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde toplayacak. Hürriyet'ten Sadi Özdemir'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 2011'den beri uygulanan sistemle şu ana kadar ülke genelinde 47 yat limanında 20 bine yakın yatın Mavi Kart sistemine dahil olduğunu belirterek, İstanbul'daki 8 yat limanında bulunan atık kabul tesislerinin devreye alınmasıyla ülkemizdeki tüm yat limanlarında Mavi Kart sistemine geçmiş olacağını söyledi.







'YAT TURİZMİ KİRLİLİK OLUŞTURMAMALI'











Ataköy Marina'da düzenlenen ‘Mavi Kart' tanıtım töreninde konuşan Bakan Sarı, şöyle konuştu:







“Ülkemiz, yatçılık ve yat turizmine ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı tekne, koy ve körfezlerimizde dolaşıyor, tatil yapıyor. Yaz aylarında, sadece Göcek Koyu'nda 10 bin tekne dolaşmakta ve gecelemekte. Bunun doğal sonucu belli atıklar oluşuyor. Bu atıkların miktarı, kıyılarımızın su kalitesi için çok ciddi bir tehdit. Turizm amaçlı bu teknelerin atıklarının deniz ortamına bırakılmaması, toplanması büyük önem arz ediyor. Bu teknelerin atıklarının turistler ‘rahatsız edilmeden' alınması gerektiğini unutmamalıyız. Mavi Kart sisteminde, tekneler atıklarını, marinalarda teknik desteğe ihtiyaç duymadan boşaltabiliyor ve kartlarına ne kadar atık verdiklerini işletebiliyor. 2011'den bugüne 55 adet marinanın 47'sinde, Mavi Kart sistemini başarıyla kurduk. Toplam 20 bin tekneye mavi kart verdik.”







İSTANBUL ADINA ÇEVRE ÖDÜLÜ







Bakan Sarı, “Ülkemiz denizleri, MARPOL Sözleşmesi, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme kapsamında yer alan, hassas deniz alanlarıdır. Boğazlarımız ve Marmara büyük tehdit altında. İstanbul Boğazı'ndan her 10 dakikada bir gemi, her 53 dakikada bir petrol veya tehlikeli kimyasal taşıyan tanker geçiyor. Boğazlar yoluyla günde 400 bin ton tehlikeli yük taşınıyor. Acil Müdahale Kanunu çerçevesinde yönetmeliğimizi yayınladık. Ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarını tamamladık” dedi. Türkiye'de temiz denizlerin göstergesi mavi bayraklı plaj sayısının 436'ya ulaştığını bildiren Bakan Sarı, şöyle devam etti:







“Akdeniz'in korunması için Barselona, Karadeniz için Bükreş Bölgesel Sözleşmelerine tarafız. Şubatta Atina'daydık, 19. Akdeniz'in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi taraflar toplantısına katıldık. Toplantıda ülkemiz ve İstanbul'umuz için önemli bir karar alındı. Bundan böyle Akdeniz'e kıyısı olan şehirler arasında en çevreci olan şehre ‘İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü' verilecek. Bu ödül İstanbul'un adını taşıyan ilk uluslararası çevre ödülü olacak.”