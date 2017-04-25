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sır gibi sakladığı sevgilisi esra erol'un kız kardeşi çıktı

SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ ESRA EROL'UN KIZ KARDEŞİ ÇIKTI

Cumhurbaşkanına 'Evleneceğim' sözünün ardından sonunda sevgili bulan Alişan, sevgilisinin kim olduğunu saklıyordu. Alişan'ın, Esra Erol'un kardeşiyle sevgili olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Esra Erol'un Kız Kardeşi Çıktı(8/10)10




BİNLERCE KİŞİYİ EVLENDİREN ESRA EROL KARDEŞİNE DE DERMAN OLDU



40 yaşındaki Türkücü Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evleneceğim' sözünü tutmak üzere İzdivaç programı sunan Esra Erol, Alişan'ı kardeşi Eda Erol ile tanıştırdı. Çift 3 haftadır birlikte, mayıs başında aileler de tanışacak.



 



kaynak:haberler








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