Cumhurbaşkanına 'Evleneceğim' sözünün ardından sonunda sevgili bulan Alişan, sevgilisinin kim olduğunu saklıyordu. Alişan'ın, Esra Erol'un kardeşiyle sevgili olduğu ortaya çıktı.







BİNLERCE KİŞİYİ EVLENDİREN ESRA EROL KARDEŞİNE DE DERMAN OLDU







40 yaşındaki Türkücü Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evleneceğim' sözünü tutmak üzere İzdivaç programı sunan Esra Erol, Alişan'ı kardeşi Eda Erol ile tanıştırdı. Çift 3 haftadır birlikte, mayıs başında aileler de tanışacak.







kaynak:haberler