SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ ESRA EROL'UN KIZ KARDEŞİ ÇIKTI
Cumhurbaşkanına 'Evleneceğim' sözünün ardından sonunda sevgili bulan Alişan, sevgilisinin kim olduğunu saklıyordu. Alişan'ın, Esra Erol'un kardeşiyle sevgili olduğu ortaya çıktı.
BİNLERCE KİŞİYİ EVLENDİREN ESRA EROL KARDEŞİNE DE DERMAN OLDU
40 yaşındaki Türkücü Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evleneceğim' sözünü tutmak üzere İzdivaç programı sunan Esra Erol, Alişan'ı kardeşi Eda Erol ile tanıştırdı. Çift 3 haftadır birlikte, mayıs başında aileler de tanışacak.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar