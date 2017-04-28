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sinop'ta zehir tacirlerine büyük baskın

SİNOP'TA ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK BASKIN

Sinop'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Sinop'ta Zehir Tacirlerine Büyük Baskın(5/10)2




Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 65 gram esrar ele geçirildi. R.T., E.K., T.G., H.G., B.Ö., C.D., B.U., V.S., N.T. ve B.T. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



 



kaynak:sabah










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