SİNOP'TA ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK BASKIN
Sinop'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 65 gram esrar ele geçirildi. R.T., E.K., T.G., H.G., B.Ö., C.D., B.U., V.S., N.T. ve B.T. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
kaynak:sabah
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