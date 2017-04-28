

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 65 gram esrar ele geçirildi. R.T., E.K., T.G., H.G., B.Ö., C.D., B.U., V.S., N.T. ve B.T. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.







kaynak:sabah