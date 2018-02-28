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SİNOP'TA YÜK GEMİSİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI


Sinop'ta yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Tarih : 28 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Sinop'ta Yük Gemisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre bir ölü bir yaralı var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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