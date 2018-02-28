SİNOP'TA YÜK GEMİSİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre bir ölü bir yaralı var.
Kaynak: haberinburada
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