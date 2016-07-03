

Sinop-Boyabat karayolu Üzümlü köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 TE 717 plakalı TIR ile 34 KD 0717 plakalı otomobil çarpıştı.







OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ







Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.







KİMLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL







Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.