O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİNOP'TA FECİ KAZA! 5 ÖLÜ, 1 YARALI


SİNOP'TA FECİ KAZA! 5 ÖLÜ, 1 YARALI
Tarih : 03 Temmuz 2016, 11:22
Puan Ver : Sinop'ta Feci Kaza! 5 Ölü, 1 Yaralı(9/10)6


Sinop-Boyabat karayolu Üzümlü köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 TE 717 plakalı TIR ile 34 KD 0717 plakalı otomobil çarpıştı.



OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



KİMLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.








Etiketler: Sinop  Ta  Feci  Kaza  5  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER