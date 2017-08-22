Yunan düşünür Diyojen'in heykelinin Sinop'un girişinden kaldırılması için Erbakan Vakfı Sinop İl Temsilcisi İsmail Teziç, heykel önünde basın açıklamasında bulundu.

"YUNAN İDEOLOJİSİNİN SİNOP'A YAPIŞTIRILMASINA KARŞIYIZ"

Teziç, "Biz sanata ve heykellere karşı değiliz. Heykelin arkasına sığınarak Yunan felsefesini, Yunan ideolojisini Sinop'a yapıştırmalarına karşıyız" dedi.

"HEYKEL BURADAN ALININCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Diyojen heykelinin Sinop'un girişinden alınmasını istediklerinin ifade eden Teziç, "Heykelin Balatlar yapısına götürülmesini istiyoruz. Bunun olması için çabalayacağız. Gerekirse imza kampanyası, gerekirse devamlı burada basın toplantısı yaparak sonuna kadar mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada