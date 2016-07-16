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sinop valisi görevden alındı

SİNOP VALİSİ GÖREVDEN ALINDI

Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya görevden alınırken, albay eşinin de gözaltına alındığı iddia edildi.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 15:31
Puan Ver : Sinop Valisi Görevden Alındı(7/10)4


Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya görevden alınırken, albay eşinin de gözaltına alındığı iddia edildi.  


 


TSK'dan bir grubun darbe girişimi ardından, bugün Sinop'ta flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sinop Valisi Dr. Yasemin Özata Çetinkaya, bugün görevden alındı. İddiaya göre eşi, Garnizon Komutan Vekili Albay Temel Çetinkaya da gözaltına alındı. Bu arada Vali Çetinkaya'nın kaldığı konut ve Karakum'daki Vali Konukevi'nde de savcılık emriyle arama yapıldığı iddia ediyor.


 


  Eski Giresun Valisi Hasan Karahan'ın da Sinop'a atandığı ve Sinop'a gelmek üzere yola çıktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.







Etiketler: Sinop  Valisi  Görevden  Alındı    haber

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