Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sezgin, Sivas'ın Yıldızeli İlçesi yakınlarında otomobilinin yön bilgi levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu ise yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP LEVHAYA ÇARPTI

Kaza saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Sezgin feci şekilde can verirken, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile çocukları 6 yaşındaki Asrın Sezgin ise yaralandı.HASTANEYE KALDIRILAN DEKAN, HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü Dekan Murat Sezgin olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof.Dr. Sezgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.AĞIR YARALANAN OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hafif yaralı eşi Mecbure Tülay Sezgin'in ise Sinop'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağır yaralanan Asrın Sezgin'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi."KAZAYA TER YÖNDEN GELEN ARAÇ NEDEN OLDU" İDDİASI

Kazaya ters yönden gelen plakası belirlenemeyen başka bir aracın neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan diğer fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada