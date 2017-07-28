Oyun Hilesi Siteleri Kalıcı Olarak Engellendi
Rekabet Kurulu, 3 Büyük Gsm Operatörlerüne Soruşturma Açtı
Sinop Üniversitesinin Dekanı Feci Kazada Can Verdi, 6 Yaşındaki Oğlunun İse Durumu Ağır
3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Yan Yatarak Piste Yaklaşan Uçağın Pilotu Konuştu: Bilinçli Olarak Yan Yatırdık
Bakan Canlı Yayında Müjdeyi Verdi! Kendi Sondajımızı Yapacağız
Fıfa, Katar Emiri'nin Resminin Olduğu Tişörtü Giydikleri İçin Katar'a Ceza Kesti
Tüfeğini Denerken Katil Oldu Savunmasında 'neden Yaptığımı Anlamadım' Dedi
Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak
İstanbul'a Düşen Dolunun Nedeni Belli Oldu: Downburst
Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
Ayrılık Çeşmesi Doldu Taştı! Marmaray İstasyonunda Adeta Şelale Oluştu
İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
Demet Şener'in Kaybettiği Babasına Söylediği Sözleri Yaşadığı Aşk Acısını Ortaya Koydu
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si 2 Rolde Birden Yer Alacak
Dünyanın En Büyük Tüneli İçin Start Verildi
Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı

Sinop Üniversitesinin Dekanı Feci Kazada Can Verdi, 6 Yaşındaki Oğlunun İse Durumu Ağır

SİNOP ÜNİVERSİTESİNİN DEKANI FECİ KAZADA CAN VERDİ, 6 YAŞINDAKİ OĞLUNUN İSE DURUMU AĞIR

Sivas'ta otomobilinin yön bilgi levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Sinop Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Sezgin feci şekilde can verirken, yaralanan 6 yaşındaki oğlunun hayati tehlikesi var.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Sinop Üniversitesinin Dekanı Feci Kazada Can Verdi, 6 Yaşındaki Oğlunun İse Durumu Ağır(7/10)3

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sezgin, Sivas'ın Yıldızeli İlçesi yakınlarında otomobilinin yön bilgi levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu ise yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP LEVHAYA ÇARPTI

Kaza saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Sezgin feci şekilde can verirken, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile çocukları 6 yaşındaki Asrın Sezgin ise yaralandı.HASTANEYE KALDIRILAN DEKAN, HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü Dekan Murat Sezgin olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof.Dr. Sezgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.AĞIR YARALANAN OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hafif yaralı eşi Mecbure Tülay Sezgin'in ise Sinop'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağır yaralanan Asrın Sezgin'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi."KAZAYA TER YÖNDEN GELEN ARAÇ NEDEN OLDU" İDDİASI

Kazaya ters yönden gelen plakası belirlenemeyen başka bir aracın neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan diğer fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinop  Üniversitesinin  Dekanı  Feci  Kazada  Can  Verdi  6  Yaşındaki  Oğlunun  İse  
Durumu  Ağır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER