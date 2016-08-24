SINIRÖTESİ OPERASYON DOLARI 2.95 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKARDI
Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'nin Cerablus kentine yaptığı operasyon doları yükseltti. Dolar güne kaç lirayla başladı?
Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'nin Cerablus
bölgesinin IŞİD'den temizlenmesine yönelik harekata katılmasının etkisiyle dolar güne 2.95 liranın üzerinde başladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün beklentiler çerçevesinde marjinal fonlama faizini 0.25 puan indirerek yüzde 8.50'ye indirmesinin ardından dolar 2.93 lira dolayında hareket etti.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona katılmasına ilişkin haberlerin gelmesiyle birlikte erken saatlerde 2.9598 lira ile 2.96 lira sınırına dayanan dolar, bu düzeylerdeki hareketini sürdürüyor. Dolar ile birlikte yükselen euro da 3.34 liranın üzerinde hareket ediyor.
Merkez Bankası politika faizini ise yüzde 7.5'te bıraktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar