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sınırötesi operasyon doları 2.95 liranın üstüne çıkardı

SINIRÖTESİ OPERASYON DOLARI 2.95 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKARDI

Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'nin Cerablus kentine yaptığı operasyon doları yükseltti. Dolar güne kaç lirayla başladı?

Tarih : 24 Ağustos 2016, 10:34
Puan Ver : Sınırötesi Operasyon Doları 2.95 Liranın Üstüne Çıkardı(0/10)


Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'nin Cerablus

bölgesinin IŞİD'den temizlenmesine yönelik harekata katılmasının etkisiyle dolar güne 2.95 liranın üzerinde başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün beklentiler çerçevesinde marjinal fonlama faizini 0.25 puan indirerek yüzde 8.50'ye indirmesinin ardından dolar 2.93 lira dolayında hareket etti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona katılmasına ilişkin haberlerin gelmesiyle birlikte erken saatlerde 2.9598 lira ile 2.96 lira sınırına dayanan dolar, bu düzeylerdeki hareketini sürdürüyor. Dolar ile birlikte yükselen euro da 3.34 liranın üzerinde hareket ediyor.

Merkez Bankası politika faizini ise yüzde 7.5'te bıraktı.








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