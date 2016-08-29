O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sınırları aşan yepyeni bir akıllı telefon: casper vıa a1

SINIRLARI AŞAN YEPYENİ BİR AKILLI TELEFON: CASPER VIA A1

Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Türkiye'nin yerli teknoloji markası Casper, premium akıllı telefon modeli VIA A1'i satışa sunuyor. 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB dahili hafızalı Casper VIA A1, üstün donanım özelliklerine ek olarak parmak izi fonksiyonuna sahip..

Tarih : 29 Ağustos 2016, 16:17
Puan Ver : Sınırları Aşan Yepyeni Bir Akıllı Telefon: Casper Vıa A1(0/10)


Kuruluşunun 25. yılını kutlayan, Türkiye'nin bilgisayar uzmanı markası Casper'dan yeni bir akıllı telefon daha geliyor. Üstün performans arayanlar için üretilen Casper VIA A1, 4 GB RAM, 1,8 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların beklentilerini karşılamanın ötesine geçiyor. Yekpare metal gövdeye sahip ürün, parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenliğe ve kolay kullanıma sahip. Gövdesi 97% metal malzemeden üretilen telefonun ekranı, Gorilla Glass 3 ekran teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan telefon, elmas kesim özelliği sayesinde şıklık konusunda da oldukça iddialı.








Etiketler: Sınırları  Aşan  Yepyeni  Bir  Akıllı  Telefon  Casper  Vıa  A1    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER