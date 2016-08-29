

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan, Türkiye'nin bilgisayar uzmanı markası Casper'dan yeni bir akıllı telefon daha geliyor. Üstün performans arayanlar için üretilen Casper VIA A1, 4 GB RAM, 1,8 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların beklentilerini karşılamanın ötesine geçiyor. Yekpare metal gövdeye sahip ürün, parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenliğe ve kolay kullanıma sahip. Gövdesi 97% metal malzemeden üretilen telefonun ekranı, Gorilla Glass 3 ekran teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan telefon, elmas kesim özelliği sayesinde şıklık konusunda da oldukça iddialı.