SINIRLARI AŞAN YEPYENİ BİR AKILLI TELEFON: CASPER VIA A1
Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Türkiye'nin yerli teknoloji markası Casper, premium akıllı telefon modeli VIA A1'i satışa sunuyor. 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB dahili hafızalı Casper VIA A1, üstün donanım özelliklerine ek olarak parmak izi fonksiyonuna sahip..
Kuruluşunun 25. yılını kutlayan, Türkiye'nin bilgisayar uzmanı markası Casper'dan yeni bir akıllı telefon daha geliyor. Üstün performans arayanlar için üretilen Casper VIA A1, 4 GB RAM, 1,8 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların beklentilerini karşılamanın ötesine geçiyor. Yekpare metal gövdeye sahip ürün, parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenliğe ve kolay kullanıma sahip. Gövdesi 97% metal malzemeden üretilen telefonun ekranı, Gorilla Glass 3 ekran teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan telefon, elmas kesim özelliği sayesinde şıklık konusunda da oldukça iddialı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar