İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

SİNİRİNİ BOZDUĞU İÇİN KOCASINI SATIŞA ÇIKARDI, SONUCA İNANAMADI!


Sinirini bozduğu için kocasını satışa çıkardı, sonuca inanamadı!
Tarih : 13 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Sinirini Bozduğu İçin Kocasını Satışa Çıkardı, Sonuca İnanamadı!(7/10)3

Birini sevdiğinizde onun huylarına da alışmanız gerekir, ama bunlar bazen sinir bozucu olabilir. Ağzını şapırdatmak, masanın bacaklarını sallamak gibi...

YÜKSEK SESE TAHAMMÜL EDEMİYORDU

Teresa Turner'ın da yüksek seslere dayanamama, çok rahatsız olma olarak adlandırılan 'Mizofoni' rahatsızlığı vardı. Teresa, insanların yüksek sesle yemek yemelerine dayanamıyordu, kocası da onun üzerine gitmek için, yemek yerken yüksek sesler çıkaran birinin videosunu defalarca izletmeye başladı.

"FACEBOOK'TA SATIŞA ÇIKARILDIĞIMI GÖRDÜM"

"Böyle bir video buldum, Teresa durdurmamı söyledi. Videoyu defalarca izletmeye başladım, üst kata çıktı, sonra da satış yapılan bir Facebook sayfasına ileti yazarak satışa çıkarıldığımı gördüm." dedi.

"33 YAŞINDA BİR KOCAM VAR, PARA İSTEMİYORUM, TAMAMEN BEDAVA"

Teresa, kocasının bir fotoğrafını paylaşarak, iyi özelliklerini vurduladığı cümleleri sıralamıştı. "Sinirlerimi bozmasına daha fazla izin vermeyeceğim, 33 yaşında bir kocam var. Para istemiyorum, tamamen bedava. Ev ve tuvalet eğitimini tamamlamış, birinci sınıf." ifadelerini kullandı.

ŞAKA YAPTIĞINI ANLAMAYANLAR, KOCASINA TALİP OLDU

Fakat Teresa bunları sempatik bir dille yazıp, kocasının canını sıktığını insanların da bunun bir şaka olduğunu anlayacağını düşünürken, 1 saat içinde paylaşımının altına çoğu da bekar kadından, Rob'u almaktan mutlu olacağını söyleyen 300'den fazla teklif gelmeye başladı.

"ESPRİ ANLAYIŞIMIZ İNSANLARI GÜLDÜRDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUM"

Teresa yaşanan bu durum için, "Kocam bu durumun aptalca olduğunu düşünmüştü. Harika bir espri anlayışı var neyse ki. İnsanlara güldürecek, günlerini aydınlatacak bir şey vermiş oldum. Bizim aptalca espri anlayışımız insanları güldürdüğü için mutluyum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinirini  Bozduğu  İçin  Kocasını  Satışa  Çıkardı  Sonuca  İnanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER