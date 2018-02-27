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Sınırı yasa dışı geçen aynı aileden 5 kişi donarak can verdi

SINIRI YASA DIŞI GEÇEN AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ DONARAK CAN VERDİ

Hakkari sınırında 3'ü çocuk, 5 kişilik aile, Türkiye'ye kaçak girmek isterken donarak yaşamını yitirdi. Irak'tan geldikleri belirlenen ailenin cesetleri, Iraklı yetkililere teslim edildi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Sınırı Yasa Dışı Geçen Aynı Aileden 5 Kişi Donarak Can Verdi(5/10)1

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesinde, Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, anne, baba ve 3 çocuğu donarak hayatını kaybetti.

KÖYLÜLER DONMUŞ 5 CESET BULDU

Köylüler, Şemdinli'ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan sınırdaki Samanlı köyünde donmuş halde 5 ceset buldu.

AİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin aile olduklarını belirtti.

TÜRKİYE'YE GEÇMEK İSTEDİKLERİ BELİRLENDİ

Ailenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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