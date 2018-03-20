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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı

SINIRI KOŞARAK GEÇEN TÜRK, YUNANİSTAN'DA GÖZALTINA ALINDI

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti.

Tarih : 20 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Sınırı Koşarak Geçen Türk, Yunanistan'da Gözaltına Alındı(9/10)5

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat 23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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