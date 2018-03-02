SINIRI GEÇEN İKİ YUNAN ASKERİ GÖZALTINA ALINDI
Yunan kara kuvvetleri, Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandığını belirtti.
YOLUNU KAYBEDEN YUNAN ASKERLERİ SINIR GEÇTİ, GÖZALTINA ALINDI
Yunanistan Kara Kuvvetleri, 2 Yunan askerinin Kuzey Evros bölgesindeki Kastanies bölgesinde devriye görevini yürütürken yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türkiye sınırına geçtiğini ve Türk askerleri tarafından yakalanarak Edirne'ye götürüldüğünü açıkladı.
YUNAN KARAR KUVVETLERİ DUYURDU
Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yaptı.
FORMALİTE İŞLEMLER İÇİN EDİRNE'YE GETİRİLDİLER
Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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