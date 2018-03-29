Münbiç'te Skandal Görüntüler! Ypg'liler Güpegündüz Yol Kesti
Son Dakika! Hakkari'de Yaralanan Mehmetçik 5 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!
Mit'in Fetö'cüleri Türkiye'ye Getirdiği Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Rusya'dan Övgü Dolu Türkiye Mesajı: Sorumlu Davrandılar
Fetö'den Ceza Yiyen Doktor: Sınıra Yollayın, Askere Pansuman Yapayım
Kızının Söylediği Tecavüz Yalanından Sonra Suçsuz Genci Öldüren Babanın Cezası Belli Oldu
Zorla Araç Camını Silip, Para Vermeyen Polisi Darpettiler! Mahkeme, Nitelikli Yağmadan Hapis Verdi
Diş Hekiminin Kusarken Üst Geçitten Düştüğü Anlar Kamerada
Çiftlik Bank Tesisindeki Tavuklar Mağdurlar İçin Satıldı
Mehmetçik Teröristlerden Temizlediği Bölgeye, 3 Üs Kurdu
Alkollü Sürücü Küçük Kızı Ölüme Götürdü, Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı
İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
Fetö'den Açığa Alındıktan Sonra İntihar Eden Doktorun Telefonunda Bylock Çıkmadı
Tosun'un Yurt Dışına Kaçış Anı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Mit'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 Fetö'cü Türkiye'ye Getirildi
Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor
Silahla Sahaya Giren Başkana Ağır Fatura Çıktı

Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!

SINIRI GEÇEN 2 YUNAN ASKERİNİN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ!

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tahliye talepleri reddedildi.

Tarih : 29 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Sınırı Geçen 2 Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi!(5/10)1

1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından itiraz kabul edilmeyerek, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Hakimlik, önceki gün şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesine ilişkin kanaat oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının 5 yıl oluşu dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu askerlerin bu hallerinin devamına karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İKİ ASKERİN İFADESİ ŞÖYLEYDİ:

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sınırı  Geçen  2  Yunan  Askerinin  Tahliye  Talebi  Reddedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER