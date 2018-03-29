SINIRI GEÇEN 2 YUNAN ASKERİNİN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ!
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tahliye talepleri reddedildi.
1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından itiraz kabul edilmeyerek, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ
Hakimlik, önceki gün şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesine ilişkin kanaat oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının 5 yıl oluşu dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu askerlerin bu hallerinin devamına karar vermişti.
NE OLMUŞTU?
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İKİ ASKERİN İFADESİ ŞÖYLEYDİ:
İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.
Kaynak: haberinburada
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