SINIRDAN KAÇAK GİRİP TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR
Pasaportsuz geldikleri Türkiye'den İspanya'ya gönderilen lezbiyen çift, Türkiye'yi suçlama küstahlığında bulundu.
İngiltere'de yaşayan İspanyol Maria Jimena Rico ile Mısırlı sevgilisi Shaza İsmail İbrahim, ölüm döşeğinde yatan Shaza'nın annesini görmek için Londra'dan ayrıldı. Ancak Dubai'ye ulaştıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Shaza'nın babası "Annen ağır hasta" diyerek kızını kandırmıştı. Annenin sağlık durumu iyiydi.
PASAPORTLARINI BABASI ÇALDI
Dubai'den Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçan ikiliyi takip eden baba, lezbiyen ilişki yaşayan kızına yeni bir tuzak kurdu. Baba Gökhan, Gürcistan'dan Londra'ya uçmayı bekleyen kızların pasaportlarını çaldı ve yırttı.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR
Daha sonra serbest bırakılan ikili, bu kez İstanbul'da gözaltına alındı. Türkiye'de 3 gün gözaltında tutulduklarını iddia eden kızlar, "Bunda lezbiyen olmamızın etkisi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandılar.
kaynak:ensonhaber
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