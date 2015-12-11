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sınırdan geçmeye çalışan 913 daeş'li yakalandı

SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 913 DAEŞ'Lİ YAKALANDI

Yakalanan terör örgütü üyelerinin 478'inin Türkiye'ye, 435 kadarının ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı, yakalamaların Kilis Elbeyli bölgesinde yoğunlaştığı tespit edildi

Tarih : 11 Aralık 2015, 10:10
Puan Ver : Sınırdan Geçmeye Çalışan 913 Daeş'li Yakalandı(10/10)11


Kara sınırları ve jandarma sorumluluk bölgelerinde alınan etkili tedbirler sonucunda, DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerden yakalananların sayısında önemli ölçüde artış gözlendi. 01 Ocak 2015 tarihinden bugüne kadar sınırdan yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunan yabancı uyruklu 913 terör örgütü üyesi yakalandı.



Yakalananların sayısı yılın ilk altı aylık dönemine göre (Ocak-Mayıs, 349) ikinci dönemde (Haziran-Aralık, 564) yüzde 61 oranında arttı. Sınırlara yakın bölgelerdeki terör örgütüne yönelik hava ve kara saldırıları sonucunda Kasım-Aralık aylarında yakalanan terörist sayısı 108'e ulaştı. Yakalanan terör örgütü üyelerinin 478'inin Türkiye'ye, 435 kadarının ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı, yakalamaların Kilis Elbeyli bölgesinde yoğunlaştığı tespit edildi. Yakalanan terör örgütü mensuplarının silah, teçhizat ve kullandıkları sembollerden arındırılmış olduğu, geçiş teşebbüslerinde üzerlerinden özellikle para, hücum yeleği, cep telefonu ve bilgisayar gibi malzemelerin çıktığı tespit edildi.








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