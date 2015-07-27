O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sınırdaki patronlar: 4-5 ay daha böyle gitmez

SINIRDAKİ PATRONLAR: 4-5 AY DAHA BÖYLE GİTMEZ

Oda başkanları bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:19
Puan Ver : Sınırdaki Patronlar: 4-5 Ay Daha Böyle Gitmez(7/10)7


 Oda başkanları bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler. Erken seçimin ise mevcut durumun ağırlaşarak en az 4-5 ay daha sürmesi anlamına geldiğini belirtiliyorlar



Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara fiilen dahil olması ve içeride artan terör olaylarının sınır bölgesinde ve bölge işadamlarında, bir süredir zaten varolan tedirginliği iyice büyüttüğü gözleniyor. Son günlerde bu nedenle ticari hayatta çok fazla değişiklik olmadığını, zaten bir süredir yavaşlama yaşandığını söylüyorlar. Buna karşılık olayların ilk olumsuz etkilerinin taşımacılık ve turizm sektörlerinde somut olarak yaşanmaya başladığını da ekliyorlar. Bölgedeki oda başkanlarının asıl sıkıntısı ise yaşanan siyasi süreç. Partilerin halkı oyalamaması gerektiğini, biran önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun yaşanan bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler.

 








Etiketler: Sınırdaki  Patronlar  4-5  Ay  Daha  Böyle  Gitmez    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER