

Oda başkanları bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler. Erken seçimin ise mevcut durumun ağırlaşarak en az 4-5 ay daha sürmesi anlamına geldiğini belirtiliyorlar







Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara fiilen dahil olması ve içeride artan terör olaylarının sınır bölgesinde ve bölge işadamlarında, bir süredir zaten varolan tedirginliği iyice büyüttüğü gözleniyor. Son günlerde bu nedenle ticari hayatta çok fazla değişiklik olmadığını, zaten bir süredir yavaşlama yaşandığını söylüyorlar. Buna karşılık olayların ilk olumsuz etkilerinin taşımacılık ve turizm sektörlerinde somut olarak yaşanmaya başladığını da ekliyorlar. Bölgedeki oda başkanlarının asıl sıkıntısı ise yaşanan siyasi süreç. Partilerin halkı oyalamaması gerektiğini, biran önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun yaşanan bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler.



