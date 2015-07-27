SINIRDAKİ PATRONLAR: 4-5 AY DAHA BÖYLE GİTMEZ
Oda başkanları bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler.
Oda başkanları bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler. Erken seçimin ise mevcut durumun ağırlaşarak en az 4-5 ay daha sürmesi anlamına geldiğini belirtiliyorlar
Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara fiilen dahil olması ve içeride artan terör olaylarının sınır bölgesinde ve bölge işadamlarında, bir süredir zaten varolan tedirginliği iyice büyüttüğü gözleniyor. Son günlerde bu nedenle ticari hayatta çok fazla değişiklik olmadığını, zaten bir süredir yavaşlama yaşandığını söylüyorlar. Buna karşılık olayların ilk olumsuz etkilerinin taşımacılık ve turizm sektörlerinde somut olarak yaşanmaya başladığını da ekliyorlar. Bölgedeki oda başkanlarının asıl sıkıntısı ise yaşanan siyasi süreç. Partilerin halkı oyalamaması gerektiğini, biran önce koalisyon hükümetinin kurulmasını istiyorlar ve koalisyonun yaşanan bu sıkıntılı havayı değiştirebileceği görüşündeler.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar