SINIRDAKİ HAREKETLİLİK SONRASI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: CİDDİ BİR HAREKAT VAR, DEVAMI GELECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'nin sınırındaki hareketlilikle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'te ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." diye konuştu.
"CİDDİ BİR HAREKAT VAR, DEVAMI GELECEK"
AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." açıklamasında bulundu.
SINIRDA HAZIRLIKLAR TAMAM
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde oluşturulacak gözlemci kuvvetler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) bölgeye asker sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.
MEHMETÇİK, İDLİB'TE KONUŞLANACAK
En güvenli zamanlamayı planlayan TSK'nın kısa süre içerisinde Suriye'deki son düğüm olarak görülen İdlib'e asker konuşlandırması öngörülüyor.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib kentindeki 'çatışmasızlık bölgesi' hazırlığı için Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na Türk askerlerinin sevkiyatı sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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