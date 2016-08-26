

Türkiye'nin Gaziantep'ten Cerablus'a doğru sınır ötesi harekâtının üçüncü gününde, Suriye'nin Lazkiye kırsalından Hatay Yayladağı'na havan mermisi atıldı.







Sınırda bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Bölüğü mevzilerindeki nöbet tutan askerlerin yanına isabet eden mermi, gürültüyle patladı.







Antakya'daki hastaneye taşınan yaralı askerlerin sağlık durumu iyi. Anadolu Ajansı yaralı askerlerin sayısını iki, Doğan Haber Ajansı ise üç olarak veriyor.