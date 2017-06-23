

Suriye PKK'sı PYD'nin Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ve saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hareketlendirdi. Terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat, Matar Minnag ve Horbül'den, Mare kasabasındaki TSK birliklerine yakın noktalara Grad füzesi, havan topu ve 23 mm'lik uçaksavarlarla yapılan saldırılar hem Mehmetçiği hem Özgür Suriye Ordusu'nu teyakkuza geçirdi.



PKK-PYD cephesinde yaşanan tüm gelişmeler sıkı takibe alındı. Son 6 günde 11 sivilin hayatını kaybettiği PYD saldırılarının ardından TSK bölgeye tank, obüs, zırhlı araçlar ve asker sevk etti. Fırat Kalkanı bölgesine sevkiyat sürerken güvenlik güçleri bir yandan da ABD destekli Suriye PKK'sının saldırılarına misliyle karşılık veriyor.







kaynak:milliyet