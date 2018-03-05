SINIRDA YAKALANIP TUTUKLANAN İKİ YUNAN ASKERİNİN TAHLİYE TALEBİNE RET!
Son dakika! Edirne'de sınırda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki Yunan askerinin tahliye talebi reddedildi.
Edirne'de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan yakalanıp "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanan iki Yunan askerinin tahliye talebi reddedildi.
İTİRAZ DİLEKÇESİ VERMİŞLERDİ
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) avuktaları, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi vermişti.
SINIRDA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mehkemece tutuklandı. Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi.
AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR
Tutuklandıktan sonra Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konulan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aynı koğuşta kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Üzerlerinde üniformaları bulunan askerlere Edirne Başkonsolosluğu aracılığıyla sivil kıyafetler gönderildi. Bu sabah Edirne Adliyesi'ne gelen Yunan medyası da askerlerin durumlarını ve gelişmelerini yakından takip ediyor.
Kaynak: haberinburada
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