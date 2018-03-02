70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı
Mart Kapıda Fena Baktıracak! Meteoroloji Tarih Ve Saat Verip Uyardı

SINIRDA YAKALANIP TUTUKLANAN 2 YUNAN ASKERİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!


Sınırda yakalanıp tutuklanan 2 Yunan askerinin ifadesi ortaya çıktı!
Tarih : 02 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!(5/10)1

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan, üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan 2 Yunan askeri, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"YANLIŞLIKLA SINIRI GEÇTİK"

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.

BİRİ TEĞMEN DİĞERİ ASTSUBAY ÇAVUŞ

Haklarında soruşturma başlatılan Yunan askerlerin, Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan, teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis oldukları belirlendi. 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyeleri tarafından yakalanan Yunan askerleri, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

SİLAHLARINA VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

Üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan Yunan askerleri, jandarmadaki ifadelerinde, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

2 YUNAN ASKERİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yunan askerleri ifade verdikleri savcılıktan, 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in, '1'inci derecede askeri yasak bölge ihlali', 'kaçma şüphesi', 'delileri karartma şüphesi', 'ikametgahlarının Türkiye'de bulunmaması', 'yurtdışına kaçma olasılığı' gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, askerlerin üzerinden çıkan dijital verilerin de incelenmesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sınırda  Yakalanıp  Tutuklanan  2  Yunan  Askerinin  İfadesi  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER