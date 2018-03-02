SINIRDA YAKALANAN 2 YUNAN ASKERİ TUTUKLANDI
Meriç Nehri bölgesinde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri, tutuklandı.
"CASUSLUK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR
2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandı.
TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI
Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.
SINIRDA YAKALANMIŞLARDI
Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.
YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI, AKAR'I ARADI
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la telefonda görüştüğünü açıkladı.
"YANLIŞLIKLA TÜRK TOPRAKLARINA GİRDİLER"
Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu. Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan'a dönmelerini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
- Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
- 'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
- İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
- Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar