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SINIRDA YAKALANAN 2 YUNAN ASKERİ TUTUKLANDI


Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
Tarih : 02 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Sınırda Yakalanan 2 Yunan Askeri Tutuklandı(8/10)4

Meriç Nehri bölgesinde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri, tutuklandı.

"CASUSLUK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandı.

TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.

SINIRDA YAKALANMIŞLARDI

Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI, AKAR'I ARADI

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

"YANLIŞLIKLA TÜRK TOPRAKLARINA GİRDİLER"

Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu. Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan'a dönmelerini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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