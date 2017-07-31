SINIRDA SURİYELİLERİ ACIMASIZCA DÖVEN ASKERLER TUTUKLANDI!
Hatay'da sınırda yakaladıkları kaçak Suriyelileri döven ve açılan soruşturmada gözaltına alınan 4 askerden 3'ü tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyelileri darp eden 4 asker dözaltına alınmıştı.
3 ASKER TUTUKLANDI
Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla göz altına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
TSK VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMİŞTİ
Konuyla ilgili Genel Kurmay Başkanlığının sitesinde aynı gün bir açıklama yayınlanarak şunlar kaydedilmişti:
"28 Temmuz 2017 günü saat 11: 00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'de Sakatlanan Mehmet Ekici, Sturm Graz Maçında Yok
- Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
- Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu
- Müthiş Detay! Tff, Beşiktaş'a Sormadan Güneş'i Milli Takım'a Alabilir
- Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırmayı Düşünmediğini Tff'ye Bildirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
- Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar