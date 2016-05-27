

KİLİS'in karşısındaki Suriye köylerinde IŞİD ile muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.



Çatışmalar sırasında bazı mermilerin Türkiye tarafındaki boş arazilere düşmesi üzerine, sınırda konuşlu birlikler Suriye'deki IŞİD hedeflerine Fırtına obüsleriyle top atışı yaptı.



Kilis'in Arpakesmez Köyü'nün karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentine bağlı Savran, Tilalyan, Keferahim, ve Alzahra köylerini elinde bulunduran IŞİD ile bu bölgeye yönelik harekat başlatan muhaliflerin bir araya gelerek kurduğu Fetih Ordusu arasında, dün gece çatışmalar başladı.



Halen aralıklarla çatışmaların sürdüğü bölgeden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Gece boyu süren çatışmalar sırasında IŞİD bölgesinden ateşlenen bazı mermiler sınırı aşarak Türkiye tarafında boş araziye düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayların ardından sınır hattındaki birlikler angajman kuralları gereği atışın yapıldığı IŞİD denetimindeki bölgede bulunan IŞİD hedeflerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.