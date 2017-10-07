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SINIRDA HAZIRLIKLAR TAMAM! MEHMETÇİK İDLİB'E DOĞRU


Sınırda Hazırlıklar Tamam! Mehmetçik İdlib'e Doğru
Tarih : 07 Ekim 2017, 11:00
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Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde oluşturulacak gözlemci kuvvetler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) bölgeye asker sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.

En güvenli zamanlamayı planlayan TSK'nın kısa süre içerisinde Suriye'deki son düğüm olarak görülen İdlib'e asker konuşlandırması öngörülüyor.

1 AY ÖNCEKİ ZİRVEDE KARAR ÇIKMIŞTI

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 1 ay önce düzenledikleri zirvede, İdlib'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgesi konusunu masaya yatırmıştı. Zirvede, İdlib'in yanı sıra komşu kentler Lazkiye, Hama ve Halep'te gözlemci güçler konuşlandırılması kararına varılmıştı. İdlib'den önce, Dera ve Kuneytra, Rastan ve Talbise ve Doğu Guta olmak üzere Suriye'de 3 çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu.

GÜVENLİKLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK

3 garantör ülkenin mutabakatı uyarınca, 3 ülkenin görevlendireceği gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacak.

Gözlemci kuvvetlerin asli görevi, "Esad rejimi ile muhalifler arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini gözlemlemek" şeklinde tanımlandı. Gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerini eşgüdüm içerisinde yürütmelerini sağlamak üzere Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulacak.

500 GÖZLEMCİ GÖREVLENDİRİLECEK

Türkiye ile Rusya, İdlib'de 500'er gözlemci görevlendirecek. Putin'in Ankara ziyareti sırasında, İdlib'de yürütülecek faaliyetin detayları da belirlendi. Buna göre İdlib'in içini Türkiye, çevresini ise Rusya güvence altına alacak. İdlib'de görev yapacak.

TÜRK GÖZLEMCİ KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAYI

Türk gözlemci gücünün güvenliğini sağlamak üzere Kayseri 1. Komando Tugayı görevlendirildi. Kayseri'de konuşlu komandolar, hudut hattına intikali tamamladı. Marmara Bölgesi'nde konuşlu tank ve obüsler de İdlib'e gönderilmek üzere dün Suriye sınırına ulaştı. İdlib'in içini patlayıcılardan temizleme görevini ise Malatya'daki İkinci Ordu'ya bağlı istihkam taburu üstlenecek.

İDLİB CİHATÇILARIN KONTROLÜNDE

İdlib bölgesi halen cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık 25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS; Şam, İdlib ve Hama'da hem Suriye rejim güçleri hem de ılımlı muhaliflerle çatışıyor.

"TSK İÇERDE RUSYA DIŞARDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran gezisinden dönüşte, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi hakkında da açıklama yapmıştı.

Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deydi. Üçlü mekanizmayı nasıl çalıştıracağımızı görüştük. Bu konuda yol haritamız var. Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içeride ve dışarıda, görev paylaşımı yapıldı. Dışarıyı Rusya, içeriyi Türkiye güvence altına alacak. TSK, İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sınırda  Hazırlıklar  Tamam  Mehmetçik  İdlib  E  Doğru    haber

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