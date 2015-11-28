

Suriye sınırında devriye görevi genellikle 2 uçakla icra ediliyor. Bu uçuşlar, teyakkuz durumuna göre 2'li ve 4'lü yapılabiliyor. Yetkililer, sınır hattında devriye uçuşlarının devam ettiğini, teyakkuz durumunun da ilk günkü gibi sürdüğünü vurguluyor. İkili uçuşlarda tecrübeli olan pilot önde uçuyor, hemen yanındaki uçaksa 2 numara olarak adlandırılıyor. Koldaki 2 numaralı uçak, lidere bakarak uçuşu gerçekleştiriyor. Rusya'nın SU-24'ünü, öndeki ‘lider' uçağın vurduğu öğrenildi. 4'lü kol uçuşundaysa 2 lider bulunuyor. Burada tecrübeli olan pilot, 4 uçağın liderliğini yapıyor. Solunda 1, sağındaysa 2 uçak yer alıyor. Sağdaki 2 uçağın biraz önünde olansa ikinci lider olarak görev yapıyor.