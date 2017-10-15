SINIRDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK! İŞ MAKİNELERİ, ÇOK SAYIDA MEVZİ KAZDI
İdlib operasyonu için Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi. İş makineleri, çok sayıda mevzi kazdı.
İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.
SINIR HATTINA ÇOK SAYIDA MEVZİ KAZILDI
İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti. Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor.12 EKİM'DE FAALİYET BAŞLAMIŞTI
Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.
ASTANA ZİRVESİNDE "ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ
Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.
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Kaynak: haberinburada
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