Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır
Konyaspor-Galatasaray Maçında İlginç Anlar
Somali'de Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 231'e Yükseldi
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
Son Dakika! Bağdat'ın Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş Sebebi Açıklamasına Barzani'den Jet Yalanlama
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz Fenerbahçe Veya Beşiktaş Değiliz
Endonezyalı Kaleci, Maçta Kafasına Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi
İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
Tesla 400 Çalışanını İşten Çıkardı
Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu

Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı

SINIRDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK! İŞ MAKİNELERİ, ÇOK SAYIDA MEVZİ KAZDI

İdlib operasyonu için Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi. İş makineleri, çok sayıda mevzi kazdı.

Tarih : 15 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı(7/10)3

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.

SINIR HATTINA ÇOK SAYIDA MEVZİ KAZILDI

İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti. Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor.12 EKİM'DE FAALİYET BAŞLAMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

ASTANA ZİRVESİNDE "ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Haberin diğer fotoğrafları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sınırda  Dikkat  Çeken  Hareketlilik  İş  Makineleri  Çok  Sayıda  Mevzi  Kazdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER