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SINIRDA BÜYÜK HAREKETLİK... ZIRHLI ARAÇLAR SURİYE'YE GEÇTİ


SINIRDA BÜYÜK HAREKETLİK... ZIRHLI ARAÇLAR SURİYE'YE GEÇTİ
Tarih : 27 Eylül 2016, 11:21
Puan Ver : Sınırda Büyük Hareketlik... Zırhlı Araçlar Suriye'ye Geçti(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüs topları ile ateş destek vasıtalarıyla IŞİD hedeflerini vururken, aynı zamanda zırhlı araçlar ve kirpiler Suriye'ye girdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğinde Özgür Suriye Ordusu, ilerleyişini Suriye'nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesi ile Azez ilçesine bağlı köylerde sürdürüyor.



Çatışmaların sürdüğü bölgelere sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla RAİ bölgesi ile Azez kırsalına Sabah erken saatlerden itibaren bombalamaya başladı.



IŞİD terör örgütü mevzileri ve hedefleri vurulurken, sınırda konuşulu bulunan zırhlı araçlar ile kirpiler, Kilis'in Yavuzlu köyünün sınır hattından Suriye'ye giriş yaptı.








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