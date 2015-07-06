

Alınan bilgiye göre, Akçakale sınır hattında devriye görevi yapan askeri araç, Öncül Mahallesi kırsalında devrildi.







Kazada araçta bulunan erlerden Faik Yüce ve Yusuf İslam Meral ile uzman çavuş Gökhan Poyraz (25) yaralandı.







Kazada ağır yaralanan er Faik Yüce, hastanede şehit oldu







Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan er Faik Yüce (21) şehit oldu.







Devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Şehit er Yüce'nin, Siirt'in Şirvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.