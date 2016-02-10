Çantaların içinden 4 adet canlı bomba yeleği ve yaklaşık 12-15 kg cinsi henüz belirlenemeyen patlayıcı madde tespit edildi



Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırından Türkiye geçiş yapmak isteyen 34 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslarının yanlarında ki 2 çantanın içinde 4 adet canlı bomba yeleğinin ele geçirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep 5'inci Zh.Tug. 1'inci Hd.A. 1'inci Hd.Tb. (Oğuzeli) 2'nci Hd.Bl (Akçakoyunlu) Ermiş Hd.Krk. sorumluluk bölgesinde, 9 Şubat 2016 saat 22.30'da, sınırdan patlayıcı madde geçirileceği bilgisi 1'inci Hudut Tabur Komutanlığına iletildiği belirtilerek" Ermiş Hd.Krk. bölgesinde Kara Kuvvetlerina bağlı Hudut birlikleri tarafından ortak icra edilen operasyon sonucunda Suriye'den Türkiye geçmeye çalışan 34 (4 bay,10 bayan,20 çocuk) şahıs yakalanmıştır. Şahısların yanında toplam ağırlığı yaklaşık 15-20 kg. olan iki adet çanta ele geçirilmiştir" denildi.



2 adet çantanın içerisinde patlayıcı madde olabileceği değerlendirildiğinden, olay yeri inceleme ekibine haber verildiği kaydedilerek bomba imha ekibinin yaptığı kontrol sonrası çantaların içinden 4 adet canlı bomba yeleği ve yaklaşık 12-15 kg. cinsi henüz belirlenemeyen patlayıcı maddenin tespit edildiği ifade edildi.



Patlayıcıların bomba imha ekibi tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulanarak patlayıcıların incelenmesine devam edildiği bildirildi.