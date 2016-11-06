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sınıra zırhlı araç takviyesi sürüyor

SINIRA ZIRHLI ARAÇ TAKVİYESİ SÜRÜYOR

Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.

Tarih : 06 Kasım 2016, 12:49
Puan Ver : Sınıra Zırhlı Araç Takviyesi Sürüyor(10/10)12


Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile asker, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktı.



Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, tren vagonlarına yüklendi.



Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve asker aileleri, Çankırı Tren Garı'nda bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.








Etiketler: Sınıra  Zırhlı  Araç  Takviyesi  Sürüyor    haber

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