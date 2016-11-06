Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı.



Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile asker, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktı.



Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, tren vagonlarına yüklendi.



Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve asker aileleri, Çankırı Tren Garı'nda bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.