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sınıra türk seddi! 700 kilometrelik duvar örülecek

SINIRA TÜRK SEDDİ! 700 KİLOMETRELİK DUVAR ÖRÜLECEK

Beton blokla sınır uzunluğunda Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünya üçüncüsü olmaya hazırlanan Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırına güvenlik duvarı projesi hızlandı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 13:54
Puan Ver : Sınıra Türk Seddi! 700 Kilometrelik Duvar Örülecek(0/10)


Beton blokla sınır uzunluğunda Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünya üçüncüsü olmaya hazırlanan Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırına güvenlik duvarı projesi hızlandı. Sınır duvarının 200 kilometresi yapıldı. Kalan bölümü yapacak TOKİ'nin Başkanı Ergun “5 ayda tamamlayacağız. Sınır duvarı, genişliği 2, yüksekliği 3 metre portatif bloklardan olacak” dedi.






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