

Türkiye; Suriye sınırı hattında iç kesimlere doğru başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Irak sınırındaki gelişmelere karşı da askeri gücünü ortaya koyacağının sinyalini verdi. Musul operasyonunun ardından Telafer ve Sincar'daki gelişmeler üzerine Silopi'ye tank ve zırhlı araç sevkiyatı başlatıldı. Sevkiyat ile Silopi'de konuşlu bulunan kuvvet, ağır zırhlı araçlar ile takviye edilecek.







Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul yakınında Başika'da askeri üssü bulunuyor. Irak yönetimi, TSK'nın Musul operasyonunda yer almasını istemiyordu. Türkiye, Musul operasyonu çerçevesinde Telafer ve Sincar bölgesindeki gelişmeleri ulusal güvenlik tehditi olarak algıladı. Irak sınırının Silopi bölgesinde konuşlu bulunan birliğin zırhlı araçlarla takviyesi için bugün harekete geçildi.