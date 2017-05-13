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Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
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sınır ötesindeki rus ve suriye bayrağına silahlı koruma!

SINIR ÖTESİNDEKİ RUS VE SURİYE BAYRAĞINA SİLAHLI KORUMA!

Kilis'in karşısında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişilerce korunduğu görülürken, Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerinin de artırıldığı gözlemlendi

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!(10/10)8


Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişiler tarafından korunduğu görüldü.



Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yanında nöbet tutan silahlı kişilere, üzerinde radar cihazı olduğu belirtilen araçlar da eşlik ediyor.



 



kaynak:habertürk








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